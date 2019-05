Μπακς: «Βλέπουν» Καμίνσκι αν αποχωρήσει ο Λόπεζ! (pic)

Όπως ανέφερε το «Hoop Central», τα «Ελάφια» έχουν βάλει στα ραντάρ τους τον 26χρονο φόργουορντ/σέντερ εάν και εφόσον επιλέξει ο (free agent) Λόπεζ να αποχωριστεί το Μιλγουόκι.

Ο Φρανκ Καμίνσκι είχε μια... συπαρθητική σεζόν στη Σάρλοτ αφού σε 47 ματς της κανονικής περιόδου μέτρησε 8,6 πόντους κατά μέσο όρο με 3,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Αντίστοιχα, ο Λόπεζ μέτρησε 12,5 πόντους στους Μπακς με 4,5 ριμπάουντ και 2,2 τάπες.

