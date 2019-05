Το ΝΒΑ τιμώρησε τον Ρίβερς για το κομπλιμέντο στον Λέοναρντ (vid)

Ακριβά θα πληρώσει το σχόλιό του για τον παίκτη των Ράπτος ο Ντοκ Ρίβερς.

Ο προπονητής των Κλίπερς είπε, μεταξύ άλλων, σε εκπομπή πως: «Eίναι ότι πιο κοντινό στον Τζόρνταν έχουμε δει», με αποτέλεσμα το ΝΒΑ να τον τιμωρήσει με πρόστιμο $50.000.

Ο λόγος ήταν πως το... κομπλιμέντο αυτό θεωρήθηκε κίνηση... tampering (όταν κάποιος προσπαθεί με τα λεγόμενα του να προσελκύσει ελεύθερο παίκτη), μιας και ο Λέοναρντ είναι free agent το καλοκαίρι.

The NBA has fined Doc Rivers $50K (tampering) for saying "Kawhi is the most like Jordan we've seen."pic.twitter.com/A86KIRdQeN

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 31 Μαΐου 2019