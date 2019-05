«Ταξιδεύει στο Τορόντο ο Ντουράντ» (pic)

Όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς του Yahoo Sports, ο KD θα ταξιδέψει στην πόλη του Καναδά προκειμένου να δώσει το «παρών» στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ράπτορς και Ουόριορς.

Αξίζει αν σημειωθεί ωστόσο ότι ο Στιβ Κερ είχε προαναγγείλει την απουσία του Ντουράντ από το Game 1 ενώ οι περισσότεροι επιβεβαίωναν ότι δεν θα έμπαινε ποτέ στο αεροπλάνο για το Τορόντο.

Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά...

Golden State star Kevin Durant will travel with the team to Toronto, a league source tells Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 28 Μαΐου 2019