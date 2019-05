Μπακς: «Δεν είναι το τέλος, αλλά μόνο η αρχή»! (pic)

Η πορεία των «ελαφιών» στο ΝΒΑ για φέτος έφτασε στο τέλος της, αλλά επικρατεί η πίστη πως την επόμενη σεζόν θα επιστρέψουν δριμύτεροι!

Ο αποκλεισμός από τους Ράπτορς ήταν σκληρός, αφού οι Μπακς προηγήθηκαν με 2-0 στη σειρά, αλλά ηττήθηκαν στα επόμενα τέσσερα ματς, ωστόσο όλοι ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Άλλωστε, η ομάδα του Μιλγουόκι έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Δεν είναι το τέλος που θέλαμε, αλλά είναι μόνο η αρχή!».

“It's not the ending we wanted, but it's just the beginning."#FearTheDeer https://t.co/qtF9s8EAWZ

