Σαν θεός θα λατρεύεται από σήμερα ο Καουάι Λέοναρντ στο Τορόντο.

Ο Klaw οδήγησε τους Ράπτορς στους τελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία τους και σήκωσε πρώτος την κούπα της Ανατολής.

Μάλιστα τη στιγμή που τη σήκωσε, οι φίλαθλοι των Καναδών, τον αποθέωσαν, φωνάζοντας «ΜVP, MVP, MVP».

Kawhi Leonard tallies 27 PTS, 17 REB, 7 AST in Game 6 and the @Raptors advance to their first #NBAFinals Presented by @YouTubeTV in franchise history! #WeTheNorth #NBAPlayoffs

GSW/TOR Game 1: Thursday (5/30), 9:00pm/et, ABC pic.twitter.com/q6B1Mm48ZN

— NBA (@NBA) 26 Μαΐου 2019