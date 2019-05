Αντετοκούνμπο: Το NBA θυμήθηκε την πρώτη του χρονιά (vid)

Κόντρα στους Ράπτορς στο Τορόντο, οι Μπακς θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να θέλει να αποδείξει κάποια πράγματα.

Πριν το Game 6, το ΝΒΑ θυμήθηκε την πρώτη χρονιά του Γιάννη όταν κι έγινε draft το 2013 κι ετοίμασε βίντεο για το πως βίωσε την πρώτη του σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

"I feel like I'm still dreaming..." @NBATV's #InsideStuff went all-access with @Giannis_An34 during his rookie season with the @Bucks! Tune-In to Game 6 TOMORROW NIGHT at 8:30pm/et on TNT. #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/FUaawZgz1h

— NBA (@NBA) May 24, 2019