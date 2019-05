Αντετοκούνμπο - Μπακς: Κορυφαίοι στο transition στα playoffs! (vid)

Θραύση κάνουν οι Μπακς στο transition (μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση), αφού είναι η κορυφαία ομάδα στα playoffs με 22.3 πόντους ανά ματς.

Το Μιλγουόκι παίρνει πολλούς πόντους από αυτό και φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο και ο Γιάννης που... καλπάζει στο ανοιχτό γήπεδο.

Δείτε τις καλύτερες φάσεις των... ελαφιών, λίγες ώρες πριν το Game 4 (03:30, Cosmote Sport 4) κόντρα στους Ράπτορς.

Leading the #NBAPlayoffs with 22.3 fastbreak PPG, the BEST @Bucks' baskets in transition! #FearTheDeer

(1) MIL 2-1 (2) TOR, Game 4

8:30pm/et @NBAonTNT pic.twitter.com/XD6L0mjSVk

— NBA (@NBA) 21 Μαΐου 2019