Έτοιμος για MVP ο Γιάννης! (pics)

Μεταξύ των τριών υποψηφίων για τον τίτλο του MVP στο ΝΒΑ βρίσκεται κι επίσημα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak», όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, είναι υποψήφιος μαζί με τον Χάρντεν των Ρόκετς και τον Τζορτζ των Θάντερ και φαντάζει το απόλυτο φαβορί.

Επίσης, είναι υποψήφιος για την κατάκτηση του τίτλου του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς, με αντίπαλο πάλι τον Τζορτζ, αλλά και τον Γκομπέρ των Τζαζ. Τέλος, οι Μπακς έχουν υποψηφιότητα και για τον κορυφαίο προπονητή της σεζόν, με τον Μάικ Μπουντεχόλεζερ να είναι υποψήφιος μαζί με τους Μάικ Μαλόουν και Ντον Ρίβερς.