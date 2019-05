Νέο χατήρι της μπάλας σε Λέοναρντ (vid)

Στον 7ο ημιτελικό της Ανατολής ο Καουάι Λέοναρντ πέτυχε ένα φοβερό buzzer beater με την μάλα να χτυπάει πολλές φορές στο στεφάνι πριν καταλήξει στο καλάθι των Σίξερς και δώσει την πρόκριση στους Ράπτορς. Στον πρώτο τελικό απέναντι στους Μπακς, ο ηγέτης των «δεινόσαυρων» έδειξε πως έχει εξαιρετικές σχέσεις με την μπάλα γι' αυτό και του κάνει τα χατήρια. Για ακόμα μία φορά στο σουτ του αναπήδησε στο στεφάνι για τρεις φορές, πριν καταλήξει στο καλάθι των «ελαφιών».

Kawhi shows off the shooter's touch!#WeTheNorth 72#FearTheDeer 62#NBAPlayoffs on @NBAonTNT pic.twitter.com/eIIyygkeB2

