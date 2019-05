Δεν... άρεσε στον Ζάιον το Νο.1 των Πέλικανς! (pic)

Οι Πέλικανς κέρδισαν την draft lottery, κάτι που δεν φαίνεται να άρεσε και πολύ στον Ζάιον Ουίλιαμσον.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Μαρκ Σπίαρς, ο αστέρας του Duke έφυγε γρήγορα από το δωμάτιο, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.

Ο Ζάιον είχε πει σε ένα πρώην συμπαίκτη του στους Βlue Devils πως ετοιμάζεται για Νέα Υόρκη. Όμως η draft lottery είχε άλλη άποψη και πλέον είναι πολύ πιθανό να πάει στη Νέα Ορλεάνη που θα διαλέξει πρώτη.

Zion Williamson was QUICKLY whisked out of the room after Pelicans were announced the winner of the draft lottery. Source said the former Duke star was rooting to go to New York, but now is going to New Orleans.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 15 Μαΐου 2019