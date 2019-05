Κάρι στα playoffs: Έφτασε τις 34 «30άρες» και έπιασε Χάρντεν! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Στεφ Κάρι στο Game 1 των τελικών της Δύσης με 36 πόντους και 9/15.

Ο γκαρντ των Ουόριορς με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 34 ματς με 30 πόντους και ισοφάρισε τον Τζέιμς Χάρντεν.

Κέβιν Ντουράντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι οι μόνοι που βρίσκονται μπροστά από τους εν ενεργεία.

Tonight marks Curry's 34th career 30-point game in the playoffs, tying him with James Harden for 3rd-most among active players. LeBron James and Kevin Durant are the only players ahead of him. pic.twitter.com/5UVlMjsqNC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15 Μαΐου 2019