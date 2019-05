Εντυπωσιακά πράγματα στην κυκλοφορία μπάλας και τις ασίστ κάνουν οι Μπακς στα φετινά playoffs.

Το Μιλγουόκι έχει 25.6 τελικές πάσες ανά ματς και η λίγκα έφτιαξε video με τις καλύτερες ενόψει του Game 1 (16/5, 03:30, Cosmote Sport 4)

Δείτε τα... ελάφια

2nd in the #NBAPlayoffs with 25.6 APG, watch the BEST @Bucks' dimes of the postseason! #FearTheDeer

Game 1: Wednesday (5/15), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/SmAi1phjui

— NBA (@NBA) 13 Μαΐου 2019