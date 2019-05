Λέοναρντ: Το πρώτο buzzer beater σε Game 7 ever! (pic & vid)

Ράπτορς και Σίξερς έλυσαν τις διαφορές τους σε έβδομο ματς και το φινάλε ήταν δραματικό, καθώς ο Λέοναρντ έβαλε ένα απροσδόκητο και απίστευτο καλάθι στη λήξη!

Ο παίκτης των Ράπτορς δεν χάρισε μόνο μια... ομορφιά στο ΝΒΑ και το μπάσκετ γενικότερα, αλλά έγραψε και ιστορία!

Γιατί; Επειδή πέτυχε το πρώτο buzzer beater σε Game 7!

Kawhi Leonard's jumper is the first game-winning field goal at the buzzer in a Game 7 in #NBAPlayoffs history! pic.twitter.com/gSTbqRHX81

— NBA.com/Stats (@nbastats) 13 Μαΐου 2019