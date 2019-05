Μια... ανάσα από τους τελικούς (03:00, Cosmote Sport το Game 5) βρίσκονται οι Μπακς, μετά το break μέσα στη Βοστώνη και το 3-1.

Τα... ελάφια ήταν εντυπωσιακά και στο Game 4, παίρνοντας 2ο σερί διπλό.

Το Μιλγουόκι έφτιαξε την mini movie του ματς, επιλέγοντας τις ομορφότερες στιγμές.

Δείτε τη mini-movie

3-1.

The Game 4 Mini-Movie is HERE!!#FearTheDeer | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/EaBF4Wwm3s

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Μαΐου 2019