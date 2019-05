Κερ και ΛεΜπρόν «τουίταραν» για την πρόκριση της Λίβερπουλ! (pics)

Οι «Reds», παρά τις απουσίες, έκαναν μεγάλη ανατροπή και νίκησαν την Μπαρτσελόνα με 4-0 στο «Anfield», παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τον τελικό της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Τα νέα «ταξίδεψαν» μέχρι τις ΗΠΑ κι έκαναν χαρούμενους τους Στιβ Κερ και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο προπονητής των Ουόριορς είναι «κρυφός» φαν της Λίβερπουλ, ενώ ο «Βασιλιάς» έχει το 2% των μετοχών της ομάδας.

YOU'LL NEVER WALK ALONE!!!!!!!!!!!

WHAT A SPECIAL NIGHT!!! WE'RE GOING TO THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL!! https://t.co/p9JxS3cfZS

— Liverpool FC (@LFC) 7 Μαΐου 2019