Τα 10 πράγματα που θα κρίνουν το Bucks - Celtics

Είναι η σειρά στην οποία όλη η Ελλάδα έχει στραμμένα τα μάτια της πάνω της. Και είναι και μία ιδιαίτερα δύσκολη για μένα σειρά γιατί ο Γιάννης παίζει απέναντι στην ομάδα μου. Ας είναι! Η σκέψη που με βοηθάει είναι ότι όποιος κι αν περάσει θα υπάρχει κάποιος που λατρεύω στους τελικούς της Ανατολής. Ας αφήσουμε, ωστόσο, το… προσωπικό μου δράμα και πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα κάνουν τη διαφορά.

1. ΟΤΑΝ Ο MIDDLETON ΠΑΙΖΕΙ PLAYOFFS ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ CELTICS ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ STEPH CURRY

Ο Middleton είναι ένας εξαιρετικός παίκτης δίπλα στον Γιάννη, φέτος έκανε μία πολύ καλή χρονιά και κέρδισε την πρώτη του all-star εμφάνιση. Όταν, όμως, παίζει κόντρα στους Celtics το πάει σε άλλο επίπεδο και μετατρέπεται σε ένα κράμα Curry και MJ. Σε 9 παιχνίδια με τους Celtics στα playoffs πέρσι και φέτος, έχει μέσο όρο 24 πόντους με 57,7% FG. Βάζει 4 τρίποντα ανά ματς και το ποσοστό του από εκεί είναι... 63,6%. Το κατά πόσο θα μπορέσουν οι Celtics να τον περιορίσουν θα παίξει μεγάλο ρόλο στη σειρά.

2. Ο BROOK LOPEZ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

Ο Brook Lopez ήταν η σημαντικότερη προσθήκη στο φετινό roster των Bucks. Με το τρίποντο του προσέφερε spacing στον Γιάννη ώστε να βρει χώρο και να κυριαρχήσει στο ζωγραφιστό. Στη regular είχε ποσοστό από το τρίποντο 36,5% και έβαζε 2 ανά ματς.

Στα πρώτα δύο παιχνίδια, όμως, της σειράς είναι άστοχος. Έχει 4/15 τρίποντα. Κι εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Οι Celtics έχουν πολλά δίδυμα (με καλύτερο αυτό των Kyrie και Horford) που είναι εξαιρετικά στο pick n' roll. Κι έχουν και καλούς σουτέρ ώστε να αναγκάζουν τις αντίπαλες άμυνες να ανοίγουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Lopez που έχει αργά πόδια και δεν μπορεί να μαρκάρει καλά το pick n' roll να γίνεται στόχος.

Στο πρώτο ματς, οι Celtics το έκαναν αυτό με μεγάλη επιτυχία. Στο δεύτερο παιχνίδι ο coach Bud έκανε το σωστό adjustment να κλείσει (ακόμα) περισσότερο τη ρακέτα και να προκαλέσει τη Βοστόνη να τους κερδίσει μόνο με σουτ. Η τακτική έπιασε αλλά ακόμα και σε αυτήν την blowout νίκη με 21 πόντους ο Lopez ήταν -12 στο plus minus και έπαιξε τα λιγότερα λεπτά από όλους τους βασικούς της ομάδας του.

3. ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΠΩΣ ΤΟ GAME 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΠΩΣ ΤΟ GAME 2 Ο KYRIE

Ο Γιάννης στο πρώτο ματς κλήθηκε να παίξει μετά από 6 μέρες απραξίας και μετά από μία καθόλου ανταγωνιστική σειρά. Το Game 1 ήταν το πρώτο δυνατό ματς των Bucks μετά από καιρό. Ο Γιάννης δεν ήταν καλός για τα δικά του standards. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στη σειρά. Μπορεί οι Celtics να τον παίζουν καταπληκτική άμυνα αλλά εύκολα ή δύσκολα θα έχει impact.

Το ίδιο που ισχύει για το Game 1 του Γιάννη, ισχύει και για το Game 2 του Kyrie. Δεν θα συμβεί ξανά. Οι λόγοι εδώ είναι διαφορετικοί. Οι Bucks έπαιξαν έξυπνη άμυνα δίνοντας μέτρια σουτ στους Celtics, αυτοί τσίμπησαν και αφού έπαιρναν early shots χωρίς ιδιαίτερη κυκλοφορία κατέστρεψαν τον ρυθμό τους. Ο Kyrie έκανε φέτος την πιο efficient χρονιά της καριέρας του. Με τη φανέλα των Celtics έχει σουτάρει, μαζί με το Game 2, μόνο 7 φορές με ποσοστό χαμηλότερο από 30%. Στα 6 παιχνίδια που ακολούθησαν εκείνα τα ματς, έβαλε 24,5 πόντους μέσο όρο με 55,3% FG και 51,7% στα τρίποντα. Σε 58 ματς στα playoffs ο Kyrie έχει βάλει μόνο μία φορά λιγότερους πόντους από αυτούς (9) που έβαλε στο Game 2.

4. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ ΤΩΝ BUCKS ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ

O coach Bud έφτιαξε ένα σύστημα μέσα από το οποίο θα μπορούσε να κάνει maximize το ταλέντο του Γιάννη. Ο Γιάννης χρειάζεται χώρο για να μπορέσει με τους δρασκελισμούς του, την ταχύτητα και τα μακριά του χέρια να σκοράρει. Για να το κάνεις αυτό, χρειάζεσαι τρίποντο (και transition). Και οι Bucks έκαναν ακριβώς αυτό. Μέσα στη χρονιά ήταν από τις 30 ομάδες του NBA η 2η ομάδα με τα πιο πολλά σουτ τριπόντων ανά παιχνίδι. Μπορεί να ήταν μόλις η 15η ομάδα σε ποσοστό αλλά αυτό μικρή σημασία είχε. Μαθηματικά τα πολλά τρίποντα συν ο Γιάννης ισοδυναμεί με μία πολύ καλή επίθεση.

Αυτήν τη στιγμή το σχέδιο δουλεύει αλλά πιθανώς να μην υπάρχει εναλλακτική. Οπότε τα παιχνίδια στα οποία οι Bucks θα σουτάρουν καλά από το τρίποντο είναι τα παιχνίδια που πρέπει να πάρουν. Ο κίνδυνος όταν αυτό είναι το κύριο πλάνο μπορεί να φανεί στα περσινά Game 7 των τελικών Ανατολής και Δύσης.

5. ΟΙ CELTICS ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ROSTER, ΟΙ BUCKS ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΚΤΗ

Αρχικά, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι παίκτες έχουν ανάλογα την κατοχή είτε να παίξουν επίθεση είτε να παίξουν άμυνα (φοβερή διαπίστωση!). Στο rotation των Celtics αδύναμος κρίκος στην άμυνα είναι μόνο ο Kyrie και επιθετικά αδύναμος μόνο ο Baynes. Οι Celtics στο rotation εκτός από τα δύο point guards τους (Kyrie, Rozier) έχουν παίκτες αθλητικούς με ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων. Αυτό τους επιτρέπει να κάνουν πολύ εύκολα switch. Από την άλλη ο Mirotić, ο İlyasova και ο Lopez είναι μη αθλητικοί παίκτες που είτε σε pick n' roll είτε σε mismatch με πιο κοντούς παίκτες μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα. Πρόβλημα στο post βάση σωματοδομής πιθανώς να έχει και ο Pat Connaughton.

Επιθετικά το Milwaukee δεν έχει αδύναμο κρίκο αλλά έχει πολύ πιο περιορισμένο ατομικό ταλέντο. Οι Celtics έχουν τον Kyrie (νούμερο 1 στο draft), τον Horford (νούμερο 3 στο draft), τον Tatum (νούμερο 3 αλλά πρώτη επιλογή ουσιαστικά στο draft), τον - εξαιρετικό σε αυτήν τη σειρά - Jaylen Brown (νούμερο 3 στο draft) και τον Hayward που βρίσκει τα πατήματα του (νούμερο 9 στο draft). Και οι πέντε παίκτες δικαίως βρέθηκαν τόσο ψηλά στα drafts οπότε καταλαβαίνετε τον βαθμό ατομικού ταλέντου.

Από όλους αυτούς, όμως, περισσότερο ταλέντο έχει ένα παιδί που, επειδή ήταν από την Ελλάδα και δεν τον ήξερε κανείς, επελέγη 15ος στο draft. Ο Γιάννης θα είναι στα 24 του δικαίως ο MVP της φετινής χρονιάς. Λένε ότι στα playoffs η ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη κερδίζει. Ο Γιάννης είναι ο καλύτερος σε άμυνα και επίθεση. Εγώ λέω ότι η ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη για να χάσει χρειάζεται πολύ συσσωρευμένο ταλέντο από τον αντίπαλο (βλέπε Warriors). Οι Celtics πιθανώς να το έχουν αλλά οι Bucks έχουν την έδρα (ακόμα κι αν έσπασε τους αρκεί ένα διπλό) και έναν πολύ καλό προπονητή (από όπου όμως δεν παίρνουν προβάδισμα γιατί και ο Stevens είναι τουλάχιστον εξίσου καλός).

6. ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ BROGDON ΚΑΙ SMART

Τεράστιας σημασίας είναι οι πιθανές επιστροφές κάποια στιγμή μέσα στη σειρά των δύο παικτών που απουσιάζουν. Μόνο 11 παίκτες στην ιστορία του NBA έχουν κάνει seasons με 50% FG / 40% 3P / 90% FT (μίνιμουμ 60 παιχνίδια). Ένας εξ αυτών ήταν φέτος ο Brogdon. Fun fact, ο μόνος παίκτης που το έχει πετύχει παραπάνω από μία φορά είναι ο Steve Nash (4 φορές!). Ο Brogdon λύνει κομμάτι από τις αμυντικές αδυναμίες των Bucks (παίρνοντας π.χ. λεπτά από τον Pat Connaughton) και προσθέτει ένα όπλο στην επίθεση που στο παλμαρέ του δεν έχει μόνο το σουτ. Ένας παίκτης με πολύ μπασκετικό (αλλά και γενικότερα) IQ.

Αντίστοιχα εξαιρετικής σημασίας θα είναι ενδεχόμενη επιστροφή του Marcus Smart. Όσοι ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε και ότι είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε με το gazzetta αμέσως έγραψα το πρώτο μου άρθρο εδώ και αφορούσε τη ζωή του. Υπάρχει, όμως, λόγος που είναι ο αγαπημένος μου. Κάποια πράγματα μπορεί κάποιος να τα δει με τα νούμερα. Και κάποια με τα μάτια του. Όποιος βλέπει αρκετά Celtics καταλαβαίνει ότι ο Smart κάνει όλα τα intangibles, είναι ο glue guy, είναι ο Draymond της Βοστόνης, είναι ο καλύτερος της αμυντικός guard και ένας από τους τέσσερις παίκτες με ικανότητα στο playmaking (Kyrie, Hayward, Horford).

Ο Brogdon δηλώθηκε OUT για το Game 3, όπως και ο Smart. Η λογική λέει ότι ο Brogdon θα είναι εκεί στο Game 4 και ότι ο Smart αν τραβήξει η σειρά κάτι θα προλάβει.

7. Ο TATUM ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ GAMES 3 & 4

Ένας παίκτης που έπαιξε επιθετικά απογοητευτικά στα πρώτα δύο παιχνίδια είναι ο Tatum. Πέρσι είχε 18,5 πόντους στα playoffs σε ηλικία 20 ετών και φέτος στην πρώτη σειρά με την Indiana είχε μέσο όρο 19,3 πόντους. Στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς έβαλε 4 και 5 πόντους. Στην ηλικία του αυτά συμβαίνουν. Αλλά το εξαιρετικό ταλέντο του δεν γίνεται να μη φανεί στη συνέχεια. Αν και μέχρι στιγμής στα playoffs πέρσι και φέτος έχει σχεδόν ίδιους πόντους εντός και εκτός (18,5 εντός και 16,3 εκτός), πάντα η έδρα βοηθάει για να βγει ένας παίκτης (ειδικά νεαρός) από shooting slump.

8. ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ "RUN MILWAUKEE RUN"

Αυτά ήταν τα δύο κυριότερα adjustments των Bucks στο Game 2 και ενδέχεται να τα δούμε και απόψε στο Game 3. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Budenholzer ήταν να κλείσει ακόμα περισσότερο τη ρακέτα σε σχέση με το πρώτο ματς και έτσι να διευκολύνει τις αδυναμίες των παικτών του στο pick n' roll και να προκαλέσει τους Celtics να σουτάρουν από μακριά (χωρίς ρυθμό και χωρίς το inside out παιχνίδι τους).

Και έτσι και η Βοστόνη αστοχούσε, η οδηγία ήταν σαφής: τρέξτε σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να ακούτε το μετρό να έρχεται κι εσείς να είστε ακόμα στις κυλιόμενες, σαν να θυμάστε ότι ξεχάσατε το κινητό σας στην καφετέρια που καθόσασταν πριν τρία λεπτά. Το πιάνετε το point οπότε σταματώ. Το transition offense διευκολύνει τους Bucks να βρουν ανοργάνωτη μία από τις καλύτερες άμυνες στο NBA. Οι αντεπιθέσεις με tempo φετινών Sacramento Kings και τα τρίποντα είναι οι δύο πυλώνες. Στο Game 2 οι Celtics σούταραν με ποσοστό 39,5%. Αυτή η αστοχία (κυρίως του Kyrie) επέτρεψε στο Milwaukee να τρέξει. Δεν θα είναι εύκολο να είναι τόσο άστοχοι οι Celtics ξανά αλλά, όποτε τους δίνεται η ευκαιρία, οι Bucks πρέπει να τρέχουν.

9. Ο HORFORD ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ

This is pretty much the best defense you can play on Giannis.@Al_Horford proving once again how valuable he's for the Celtics. pic.twitter.com/hBY5RBwgwk

— Tomek Kordylewski (@Timi_093) April 29, 2019