Εντυπωσιακός ο Εμπίντ όπως ο ΜακΧέιλ το 1990! (pic)

Τρομερός ήταν ο Εμπίντ κόντρα στους Ράπτορς στο Game 3 της σειράς και μάλιστα κατάφερε να έχει 33 πόντους και 10 ριμπάουντ μόλις σε 28 λεπτά συμμετοχής, Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ σε κάτω από 30 λεπτά μετά τον Κέβιν ΜακΧέιλ το 1990, που ήταν ο τελευταίος που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο.

Joel Embiid scored 33 PTS and grabbed 10 REB in 28 minutes-played in the @sixers Game 3 win, becoming the first player since Kevin McHale (1990) to record 30+ PTS and 10+ REB in under 30 minutes-played in a playoff game. @EliasSports pic.twitter.com/edSNiU0OIY

— NBA.com/Stats (@nbastats) 3 Μαΐου 2019