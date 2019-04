Γιάννης: 40άρα για παίκτη των Μπακς στα playoffs μετά το 2006! (pic & vids)

Eντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πίστονς, οδηγώντας τους Μπακς στην πρόκριση στους ημιτελικούς Ανατολής, εκεί που περιμένουν οι Σέλτικς.

Ο Greek Freak μέτρησε 41 πόντους απέναντι στο Ντιτρόιτ και κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης των ελαφιών από το 2006 που έχει 40+ πόντους σε ματς playoffs.

Τότε ο Μάικλ Ρεντ είχε σημειώσει 40 στο ματς με τους Πίστονς.

Giannis is the first Buck since Michael Redd (2006) to drop 40 points in an #NBAPlayoffs game!!#FearTheDeer pic.twitter.com/YRtx2Z32Wz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Απριλίου 2019