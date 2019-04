Απολαυστική είναι η κόντρα του Ράσελ Ουέστμπρουκ με τον Ντάμιαν Λίλαρντ.

Οι δυο εκπληκτικοί γκαρντ δεν σταματούν να προκαλούν ο ένας τον άλλο και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό στο Game 3.

Ο Dame έκανε ανελέητο trash talking, ο Ράσελ απάντησε με τρίποντο και στη συνέχεια ξεστόμισε κάτι... γαλλικά.

Μας αρέσουν αυτές οι μάχες!

We need mics on Russ and Dame for this battle pic.twitter.com/oDIsKSttvv

— Bleacher Report (@BleacherReport) 20 Απριλίου 2019