Εξαιρετικός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και στο Game 2 με τους Πίστονς.

Ο Greek Freak είχε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 μπλοκ, οδηγώντας τους Μπακ στη νίκη και στο 2-0.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη των ελαφιών.

Another BIG performance from the MVP:

26 PTS | 12 REB | 4 AST | 2 BLK | 61% FG | 30 MIN. #FearTheDeer pic.twitter.com/rvq1auMRUk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Απριλίου 2019