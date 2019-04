Εντυπωσιακός ήταν ο Μπεν Σίμονς στο Game 2 της σειράς των Σίξερς με τους Νετς, βοηθώντας την ομάδα του να κάνει το 1-1.

Ο Αυστραλός είχε 18 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, κάνοντας το 2ο triple double στην καριέρα του στα playoffs.

Δείτε τα καλύτερα του

#TripleDoubleAlert

Ben Simmons records his second #NBAPlayoffs triple-double with 18 PTS, 12 AST, 10 REB! #PhilaUnite pic.twitter.com/nrLFVigzC3

— NBA (@NBA) 16 Απριλίου 2019