Λίλαρντ: It was about... Dame Time!

«Έπρεπε να ήμασταν η ομάδα που θα έκανε την πρώτη νίκη. Ξέραμε ότι θα ήταν μια 'μάχη' όλο το βράδυ».

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ είναι πανέτοιμος να δείξει τι μπορεί να κάνει και η ευκαιρία του φαντάζει πιο λαμπρή από ποτέ, αφού τα playoffs ξεκίνησαν και όλα λάμπουν ακόμα πιο πολύ, κάτω από τον προβολές τους. Έχει υποτιμηθεί, δεν έχει πάρει την προσοχή που του αρμόζει, αλλά ο Λίλαρντ δεν καταλαβαίνει από αυτά. Είναι γεννημένος μαχητής, το αίμα του είναι... κρύο και θέλει να αποδείξει ότι έχει ακολουθήσει το σωστό μονοπάτι στην καριέρα του.

Τώρα είναι η ευκαιρία του, το ξέρει καλά και είναι πανέτοιμος να δείξει το ρολόι του και να ξυπνήσει όσους... κοιμούνται. Οι Μπλέιζερς κέρδισαν τον πρώτο τους αγώνα playoffs μετά το 2016, έχουμε 2019 και η επιτυχία πάντα έχει ονοματεπώνυμο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ειδικά στα παρκέ του ΝΒΑ και οι προβολείς οφείλουν να γυρίσουν και να φωτίσουν κάποιον. Αυτός είναι ο Ντάμιαν Λίλαρντ και το αξίζει απόλυτα.

Όλοι περίμεναν ότι ίσως να υπήρχε ένα σημείο που θα λύγιζε, ένα σημείο που δεν έφταναν αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ, αλλά ο ηγέτης του Πόρτλαντ δεν καταλαβαίνει από τις δυσκολίες. Οι αντίπαλοι έκαναν βασικό τους μέλημα να σταματήσουν την επιθετική μηχανή των Μπλέιζερς, με κάθε κόστος.

Όντας εκρηκτικός φέτος στο σκοράρισμα, όταν άρχισαν να του κάνουν την ζωή δύσκολη άρχισε να μοιράζει την μπάλα. Οι ασίστ του άρχισαν να ανεβαίνουν και ο Λίλαρντ να αποδεικνύει ότι έχει γίνει ο παίκτης που θα προσαρμοστεί σε κάθε κατάσταση και θα βοηθήσει την ομάδα του παράλληλα με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του.

Έχει αποκτήσει υπομονή στο παιχνίδι του, έχει αποφασίσει να είναι αποτελεσματικός και έχει κλείσει τα αυτιά του σε όσα έχουν ακουστεί και τελικά ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα του στην 3η θέση της Δύσης. Μπορεί να μην πήραν την προσοχή των Ουόριορς, των Νάγκετς, ακόμα και ομάδων που ήταν πιο κάτω από εκείνους, αλλά οι Μπλείζερς δεν θα αφήσουν εύκολα την ευκαιρία να πάει χαμένη.

"They didn’t even pick us to be a playoff team period. So we didn’t value their opinion when they chose that & we don’t value it now." - @Dame_Lillard pic.twitter.com/uk4TTzWbML

«Για πρώτη φορά παίζουμε με Θάντερ στα playoffs. Δεν υπάρχει rivalry, οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την πρόκριση. Μερικοί δεν μας είχαν καν στις ομάδες που θα μπουν στα playoffs. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη τους. Δεν πρόκειται να σταθούμε σε αυτό».

Πολλοί τον έχουν αμφισβητήσει σε αυτή την διαδρομή του, αλλά ο Λίλαρντ αποτελεί έναν από τους τελευταίους ρομαντικούς του αθλήματος και έχει μια ευκαιρία να κάνει κρότο.

Είναι παιχταράς, είναι clutch, έχει κάνει απίστευτα πράγματα μέσα στο παρκέ και πάλι έχει αδικηθεί όσο λίγοι. Όλα αυτά τα αφήνει πίσω του και ο Dame αποφασίζει να πάει μπροστά, σε μια σειρά που είναι ίσως η πιο αμφίρροπη του πρώτου γύρου. Οφείλει να δείξει σε όλους ότι ο κόπος που έχει κάνει τόσα χρόνια έχει αποτελέσματα.

Πλέον, έχει την ευκαιρία να λάμψει και μας έδωσε μια πρώτη γεύση στο Game 1 της σειράς με τους Θάντερ.

ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η διαδρομή του Λίλαρντ μέχρι την φετινή σεζόν, που οι προσδοκίες έχουν ανέβει για τους Μπλέιζερς, είχε στάσεις. Χρειάστηκε να αλλάξουν πράγματα στο παιχνίδι του και πλέον είναι έτοιμος να παλέψει για ένα διαφορετικό μέλλον.

Όλα ξεκίνησαν την σεζόν 2012/13, όπου έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα. Ρούκι της σεζόν με εκπληκτικούς μέσους όρους και 19 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ σε μια σεζόν που η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στα playoffs, αλλά τον ίδιο να έχει γεμίσει εμπειρίες και παραστάσεις.

Η επόμενη σεζόν (2013/14) ήταν καλύτερη και για τον ίδιο και την ομάδα του αφού οι Μπλέιζερς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους Ρόκετς στα playoffs. Το Πόρτλαντ κατάφερε να κάνει ένα βήμα μπροστά, πέρασε στην επόμενη φάση, ο Λίλαρντ είχε ήδη ξεκινήσει να δείχνει τι είναι ικανός να κάνει, αλλά οι Σπερς στέρησαν το όνειρο και τους άφησαν για ακόμα μια φορά στα... κρύα του λουτρού.

Κάθε σεζόν ήταν και ένα βήμα παραπάνω για τον Dame και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Λίλαρντ ξεκίνησε βασικός και τα 82 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας , προσπάθησε να γίνει ο ηγέτης που όλοι περίμεναν, αλλά δεν είχε στήριξη. Οι Γκρίζλις σταμάτησαν το όνειρο των playoffs στον πρώτο γύρο και οι παίκτες όφειλαν να βρουν μια λύση, κάτι που ακόμα ψάχνουν.

Το 2015/16 ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, δήλωσε ότι δεν ψάχνει μια ομάδα με «εξασφαλισμένο» το Πρωτάθλημα και έκανε σαφές ότι θα μείνει πιστός στο Πόρτλαντ, μέχρι να έρθει η επιτυχία για την οποία δούλευε σκληρά.

Οι ασίστ του κατά μέσο όρο άρχισαν να ανεβαίνουν, όπως και μέσος όρος των πόντων του. Ο ρόλος του ήταν πλέον διαφορετικός και οι σκληρές ήττες και ο αποκλεισμός από τους Ουόριορς, «πλήγωσαν» τον Λίλαρντ. Πλέον, έχοντας και τον ΜακΚόλουμ στο πλευρό του ήθελαν να αλλάξουν τα δεδομένα και προσπάθησαν γι' αυτό, αλλά για ακόμα μια φορά χωρίς επιτυχία.

Παρόμοια χαρακτηριστικά είχε και η επόμενη σεζόν. Το Πόρτλαντ πάλεψε, ο Λίλαρντ έδειξε και πάλι χαρακτήρα, αλλά κάτι έλειπε. Τα playoffs έφεραν απέναντι τους και πάλι τους Ουόριορς και ο αποκλεισμός για δεύτερη συνεχόμενη φορά ήταν σκληρός. Τα προσωπικά βραβεία διαδέχονταν το ένα το άλλο, αλλά ακόμα έλειπαν πράγματα για να έρθει η επιτυχία.

Η περσινή σεζόν έμοιαζε με όλες τις υπόλοιπες. Ο Λίλαρντ συνέχισε την ανοδική του πορεία, αλλά αυτή ήταν αντίθετη από την πορεία των Μπλέιζερς. Στα playoffs και πάλι δεν τα κατάφεραν, με τους Πέλικανς να είναι εκείνοι που τους απέκλεισαν. Ο Λίλαρντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους 20 πόντους σε κανένα ματς και κάπως έτσι τίποτα το αποτέλεσμα ήταν... αναμενόμενο.

Η φετινή σεζόν θα ήθελαν όλοι να είναι διαφορετική, αλλά μια νίκη δεν μπορεί να είναι από μόνη της... δήλωση. Θέληση υπάρχει, εμπειρία τα ίδιο, αλλά το παρκέ θα γίνει ο καλύτερος καθρέφτης. Μπορεί ο τραυματισμός του Νούρκιτς να σόκαρε άπαντες, όμως ο Λίλαρντ είναι αποφασισμένος να κάνει την διαφορά. Το ποσοστό στις ασίστ του είναι μεγαλύτερο από ποτέ, έχοντας κατά μέσο όρο 6.9 ανά παιχνίδι, οι πόντοι παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο έχοντας 25.8, ενώ η εμφάνιση του κόντρα στους Θάντερ γέμισε με ενθουσιασμό όσους πιστεύουν ότι έχει έρθει η... ώρα του για το βήμα παραπάνω.

Σίγουρα οι αποτυχίες του παρελθόντος δεν βοηθούν, το Πόρτλαντ δεν έχει την αμέριστη στήριξη του μπασκετικού κόσμου, αλλά το πάθος και η ποιότητα του Λίλαρντ θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά.

ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΣΑΝ... ΣΚΥΛΟΣ

«Όταν ο Ράσελ με βλέπει και τον βλέπω και εγώ, είναι σαν να τσακώνονται δύο σκυλιά. Θα είναι μια σπουδαία σειρά».

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ ήξερε τι έχει να αντιμετωπίσει και φρόντισε να είναι πανέτοιμος. Το πρώτο ματς μεταξύ των Μπλέιζερς και των Θάντερ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, Τζορτζ και Ουέστμπρουκ, δεν... φάνηκαν πουθενά αντίθετα με τον γκαρντ του Πόρτλαντ, που για ακόμα μια φορά στην καριέρα του έδειξε ότι το αίμα του είναι κρύο. Το τελικό σκορ του Game 1 των playoffs, είναι 104-99 και η παράσταση του Λίλαρντ ήταν εξαιρειτκή. Μακρινά σουτ, μυθικά τρίποντα και τελικός απολογισμός 30 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

This has been a really good Lillard performance against a defense that made it hard on him. Look at where 4 of those 5 3-point makes are. Had to shoot that far out to get looks. pic.twitter.com/EoZDMUlt4A

— Nate Duncan (@NateDuncanNBA) 14 Απριλίου 2019