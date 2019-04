Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των playoffs του ΝΒΑ! (pics)

Τα ψέμματα τελειώσαν, η κανονική διάρκεια έφτασε στο τέλος της και τα playoffs του ΝΒΑ είναι... προ των πυλών. Τα τελευταία παιχνίδια δημιούργησαν τα ζευγάρια του πρώτου γύρου και όλοι είναι πανέτοιμοι για την πιο μεγάλη πρόκληση.

Και οι δύο Περιφέρειες έχουν πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια, με την Ανατολή να τραβάει λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον των Ελλήνων, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς, μετά την πρωτιά θέλουν να συνεχίσουν δυνατά, με στόχο τους Τελικούς και το πρώτο τους εμπόδιο για να γίνει αυτό είναι οι Πίστονς. Τα παιχνίδια αρχίζουν το Σάββατο 13 Απριλίου και πλέον το παιχνίδι... αρχίζει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του πρώτου γύρου των playoffs και το πρόγραμμα τους:

ΔΥΣΗ

ΟΥΟΡΙΟΡΣ – ΚΛΙΠΕΡΣ

ΡΟΚΕΤΣ-ΤΖΑΖ

ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ-ΘΑΝΤΕΡ

ΝΑΓΚΕΤΣ-ΣΠΕΡΣ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΠΑΚΣ-ΠΙΣΤΟΝΣ

ΣΕΛΤΙΚΣ -ΠΕΙΣΕΡΣ

ΣΙΞΕΡΣ-ΝΕΤΣ

ΡΑΠΤΟΡΣ-ΜΑΤΖΙΚ

The 2019 #NBAPlayoffs are set!

Plan accordingly:

G1 - Sun (4/14) vs. DET 6pm/ct

G2 - Wed (4/17) vs. DET 7pm/ct

G3 - Sat (4/20) @ DET 7pm/ct

G4 - Mon (4/22) @ DET 7pm/ct

*G5 - Wed (4/24) vs. DET

*G6 - Fri (4/26) @ DET

*G7 - Sun (4/28) vs. DET#FearTheDeer pic.twitter.com/xlCn0ka6uf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Απριλίου 2019