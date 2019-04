Μπερντ για Νοβίτσκι: «Έκανες το μπάσκετ καλύτερο!» (vid)

Οι Μάβερικς έφεραν τους 5 αγαπημένους παίκτες του Ντιρκ Νοβίτσκι, ετοιμάζοντας μια ξεχωριστή έκπληξη στον τεράστιο Γερμανό που ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

Ένας από αυτούς ήταν και ο θρύλος των Σέλτικς, Λάρι Μπερντ που είχε... κέφια και μίλησε για την ηλικία του, ενώ παραδέχθηκε πως ο Ντιρκ έκανε καλύτερο το μπάσκετ.

«Ήμουν 15 όταν ήρθε στη λίγκα ο Ντιρκ και τώρα είμαι 62. Το παιχνίδι έγινε καλύτερο εξαιτίας σου. Άφησες το παιχνίδι καλύτερο απ' ότι το βρήκες. Οπως είχε πει και στον Πίπεν, πολλά χρόνια πριν, παίξε άλλο ένα χρόνο. Γιατί όχι και 2 χρόνια; Nτιρκ σε ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις. Ο Θέος να σε ευλογεί», ήταν τα λόγια του.

"I was 15 when Dirk came into the League - now I’m 62"@NBA Hall of Famer Larry Bird shares kind words for Dirk Nowitzki #MFFL | #NBA pic.twitter.com/aRIbjKtfUQ

— FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) 10 Απριλίου 2019