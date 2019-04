«Ράγισαν καρδιές» στο Μαϊάμι για Ουέιντ (vid)

Η μέρα που κανείς φίλος των Χιτ δεν ήθελε να φτάσει, δυστυχώς έφτασε και ο Ντουέιν Ουέιντ, ο θρύλος της ομάδας σταματάει το μπάσκετ. Ο μεγάλος αυτός παίκτης δίνει το τελευταίο παιχνίδι του απέναντι στους Σίξερς και η ομάδα του, του ετοίμασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο που θα κάνει και τους πιο σκληρούς να λυγίσουν...

Η συγκίνηση έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν ο Ουέιντ πήγε στο κέντρο του γηπέδου όπου τον περίμενε ο υιός του, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να μιλάει, με τον κόσμο να μην σταματά να τον χειροκροτεί. Αρχικά ο εμβληματικό ηγέτης των Χιτ ανέφερε εμφανώς βουρκωμένος: «Όχι, δε θα με κάνετε να κλάψω. Σας αγαπώ (μιλώντας για κάθε συμπαίκτη του ξεχωριστά). Ευχαριστώ για όλες τις στιγμές την φετινή σεζόν, η οποία καταλαβαίνω πως αφορούσε εμένα. Εκτιμώ όσα έκαναν οι συμπαίκτες και ο προπονητής μου, τους ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για την ευγνωμοσύνη, την αγάπη σας. Είστε πάντα τα αδέλφια μου και, χάρη σε εσάς, απόλαυσα αυτή τη σεζόν».

The @MiamiHEAT pay tribute to @DwyaneWade with an unforgettable video. pic.twitter.com/WepHbvp5eg

— NBA TV (@NBATV) April 9, 2019