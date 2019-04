Η εξομολόγηση του Τζο Ίνγκλς για το αυτιστικό παιδί του (vid)

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον αυτισμό και έτσι στο ΝΒΑ υπήρξαν αρκετές δράσεις σχετικά με το θέμα.

Ο Τζο Ίνγκλς εκμυστηρεύτηκε πως ο γιος του έχει διαγνωσθεί με αυτισμό και μίλησε για τη δύναμη που παίρνει από αυτόν

Ο Αυστραλός φόργουορντ ων Γιούτα Τζαζ ανέφερε για τον Τζέικομπ, των δύο ετών γιο του... «Είχαμε ακούσει για τον αυτισμό, είχαμε ακούσει ότι υπάρχουν αυτιστικά παιδιά, αλλά δεν ξέραμε τι στα αλήθεια είναι αυτό. Αν δεν σε αγγίξει κάτι προσωπικά ή στο πολύ στενό σου περιβάλλον, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι αυτό. Όταν για πρώτη φορά σκεφτήκαμε μήπως έπρεπε να ελέγξουμε την πιθανότητα το παιδί μας να ήταν αυτιστικό, όσο κι αν ήμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο η απάντηση να είναι θετική, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.

Είναι μια στιγμή που έρχεσαι σε απόγνωση και σκέφτεσαι: Τι θα κάνω τώρα; Είναι από τα πράγματα που φαντάζομαι ότι δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ. Ο Τζέικομπ έχει και μια δίδυμη αδελφή, την οποία φοβηθήκαμε ότι θα παραμελούσαμε, γιατί μας είχε πιάσει ένα είδος εμμονής με αυτή την κατάσταση στην οποία είχαμε μπλέξει.

Θυμάμαι ότι πήγαινα στους αγώνες και στη φυσούνα που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο μ’ έπιαναν τα κλάματα. Σκεφτόμουν τι κάνω εγώ εδώ; Μου φαινόταν τόσο άσχετο με αυτό που βίωνα στη ζωή μου. Αγαπώ το μπάσκετ, αγαπώ τη δουλειά μου και ό,τι μου προσφέρει, αλλά όλο αυτό με έκανε να δω λίγο παραπέρα. Στην πραγματική ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Joe Ingles and his wife Renae open up about their 2-year old son Jacob who has been diagnosed with Autism and the many powerful things they are doing to give back to the special needs community.#WorldAutismAwarenessDay pic.twitter.com/YhKwoQVUOR

