ΛεΜπρόν: Δεν ξαναπαίζει ως το τέλος της σεζόν! (pic)

Τέλος η σεζόν για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι Λέικερς ενημέρωσαν τον κόσμο πως η καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές, ήταν να μην ξαναπαίξει ο Βασιλιάς ως το τέλος, αφού αυτό πρότειναν και οι γιατροί της ομάδας.

Οι «λιμνάνθρωποι» πρόσθεσαν πως αυτή η κίνηση έγινε με γνώμονα την μελλοντική επιτυχία της ομάδας.

Φέτος ο ΛεΜπρόν έχει 27.4 πόντους, 8.3 ασίστ και 8.5 ριμπάουντ.

Μια δύσκολη χρονιά για τον Βασιλιά και για τους Λέικερς (έμειναν εκτός playoffs) φτάνει προς το τέλος της.

Lakers statement: “After consulting with our team doctors and medical staff, we have decided to hold LeBron out of games for the remainder of the season. This decision will allow his groin to fully heal, and is best for the future success of both LeBron and the Lakers.”

— Dave McMenamin (@mcten) 30 Μαρτίου 2019