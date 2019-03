Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε τον Μάτζικ σε triple doubles! (pic)

Τι άλλο να κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς...

Ο πιτσιρικάς Σλοβένος, κόντρα στους Κινγκς, είχε 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 7ο triple double της σεζόν, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μάτζικ Τζόνσον, ενώ με 5 έμεινε δεύτερος ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Αυτή η επίδοση είναι η τρίτη καλύτερη από ρούκι παίκτη γενικά, ενώ ισοφάρισε το ρεκόρ για τα περισσότερα από παίκτη, που δεν έχει κλείσει τα 21 του χρόνια.

Despite the loss, Luka Doncic matches Magic with 7 triple-doubles in a rookie season.

28 PTS | 12 REB | 12 AST pic.twitter.com/nSj1I7bWt7

— Bleacher Report (@BleacherReport) 27 Μαρτίου 2019