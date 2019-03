Χωρίς τον Άντονι Ντέιβις θα παραταχθούν οι Πέλικανς στο ματς με τους Μάτζικ (01:00).

Ο «Unibrow» θα απουσιάσει εξαιτίας ενός οικογενειακού θέματος.

Τη σεζόν που διανύουμε ο ηγέτης της Νέας Ορλάνης μετρά 26.2 πόντους και 12 ριμπάουντ ανά ματς.

Πλέον είναι σε περιορισμό λεπτών μέχρι το τέλος της σεζόν.

Anthony Davis will miss tonight’s game in Orlando for personal reasons to attend to a family matter

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 20 Μαρτίου 2019