Το ματς της ζωής του έκανε ο Τζούλιους Ραντλ απέναντι στους Μπλέιζερς.

Ο παίκτης των Πέλικανς ήταν απολαυστικός με 45 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Δείτε την τρομερή... παράσταση του Ραντλ

.@J30_RANDLE scores a career-high 45 PTS, to go along with 11 REB, 6 AST for the @PelicansNBA at home. #doitBIG pic.twitter.com/WEGWMM9Acd

— NBA (@NBA) 16 Μαρτίου 2019