Απίθανο ήταν το φινάλε στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Μάβερικς, εκεί όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν στην εκπνοή με 100-99 με καλάθι του Γιόκιτς κι ενώ 5,5 ο Ντόντσιτς με κάρφωμα είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους Μάβερικς.

Κορυφαίος για τους νικητές, ήταν ο Μίλσαν με 33 πόντους, ενώ ακολούθησαν Μάρεϊ και Μπίσλεϊ με 12 πόντους, με τον λυτρωτή Γιόκιτς, να τελειώνει το παιχνίδι με 11 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Από την άλλη, οι Μάβερικς, είχαν κορυφαίο τον... διπλό Ντόντσιτς με 24 πόντους κι 11 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε ο Μπράνσον με 20 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-29, 51-57, 79-89, 100-99

5.0 seconds to play on @NBAonTNT

LUKA DONCIC THROWS DOWN THE THUNDEROUS SLAM! #MFFL 99 #MileHighBasketball 98

Nikola Jokic drops in the #TissotBuzzerBeater for the @nuggets win! #ThisIsYourTime #MileHighBasketball pic.twitter.com/vtdXrxvyFO

— NBA (@NBA) 15 Μαρτίου 2019