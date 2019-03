Ο Ουαϊτσάιντ σταμάτησε την προσπάθεια του Λάουρι και ο «Flash» πήρε την μπάλα, βγήκε στον αιφνιδιασμό και πέτυχε ένα εκπληκτικό κάρφωμα!

Ο πάγκος ξετρελάθηκε και οι συμπαίκτες του άρχισαν ακόμα και να... χορεύουν!

Flash still throwing down and the Heat bench loves it pic.twitter.com/W2WEMwLoDO

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 10 Μαρτίου 2019