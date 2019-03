Άναψαν τα αίματα στο ματς των Πίστονς με τη Μινεσότα.

Σε μια διεκδίκηση ο Γκίμπσον πέταξε στο έδαφος τον Ντράμοντ, ο οποίος σηκώθηκε έτοιμος για καυγά.

Τελικά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πράγματα ηρέμησαν.

Δείτε τη φάση της έντασης

Drummond v Gibson... who you got? #PistonsTwolves pic.twitter.com/gs2BBONtf6

— J. Michael (@ThisIsJMichael) 7 Μαρτίου 2019