Συμφώνησε με Ουόριορς ο Μπόγκουτ! (pic)

Ενίσχυση για τους Ουόριορς με ένα παλιό γνώριμο.

Οι πρωταθλητές συμφώνησαν με τον Άντριου Μπόγκουτ, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Κερ ως το τέλος της σεζόν.

Στους πολεμιστές έπαιξε στο παρελθόν από τη σεζόν 2012-13 ως και η σεζόν 2015-16.

Δίνει εμπειρία και ποιότητα στη... ρακέτα των πρωταθλητών

Andrew Bogut has agreed to return to the Golden State Warriors, and has received his letter of clearance from Australia and the NBA, agent David Bauman of ISE tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 6 Μαρτίου 2019