Γκασόλ: «Να φέρουμε ένα πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι!» (pic)

Μετά τον Νίκολα Μίροτιτς και ο Ισπανός σταρ θα βρεθεί στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας και την επισημοποίηση από πλευράς των Μπακς, ο Πάου Γκασόλ έγραψε στο twitter: «Ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι μου στο ΝΒΑ με τους εξαιρετικούς Μπακς. Ανυπομονώ γι' αυτήν την πρόκληση. Στόχος μου, όπως πάντα, είναι να βοηθήσω την ομάδα ώστε να φέρουμε ένα πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι».

Δείτε το σχετικό του ποστάρισμα

Thrilled to begin this new chapter in my @NBA journey with the great @Bucks. I look forward to the challenge. My goal, as always, will be to add value to the team and help deliver a championship to Milwaukee. #FearTheDeer pic.twitter.com/Ae6O3aeXEV

— Pau Gasol (@paugasol) 3 Μαρτίου 2019