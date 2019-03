Είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της δεκαετίας που διανύουμε στο ΝΒΑ (αν όχι ο κορυφαίος).

Ο Κέβιν Ντουράντ έφτασε τα 53 ματς με 30+ πόντους (είχε 34 με τους Σίξερς) σε 3 σεζόν με τους Ουόριορς στη regular season και μπήκε σε μια λίστα με ιερά τέρατα του παρελθόντος.

Οι μοναδικοί... πολεμιστές πλην του KD με 50+ ματς με 30άρες στις πρώτες τους 3 σεζόν με την ομάδα, ήταν οι Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (204) και Ρικ Μπάρι (101).

Kevin Durant has scored at least 30 points in 53 regular-season games in his three seasons with the @warriors. The only other players in franchise history with 50+ such games over their first three seasons with the team are Wilt Chamberlain (204) and Rick Barry (101). pic.twitter.com/A3kT5OA0tM

— NBA.com/Stats (@nbastats) 3 Μαρτίου 2019