O Γιάννης με τον μικρό φίλο των Μπακς από το «Make A Wish» και η... απαίτηση για «ανεμόμυλο» (vid)

Φυσικά εκείνος με τον οποίο ο 12χρονος Ίστερν Κινγκ ήθελε να περάσει περισσότερη ώρα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ο προπονητής Μάικ Μπουντενχόλζερ του έδωσε τη δυνατότητα να... σημάνει την έναρξη της προπόνησης.

Δείτε το πολύ όμορφο βίντεο των Μπακς και την απαίτηση του μικρού Ίστερν στον Γιάννη να καρφώσει με «ανεμόμυλο».

"We are going to make this day special. He's one of the best teammates I've ever had"@Giannis_An34, the Bucks and @MakeAWishWI team up to fulfill the wish of Easton King: pic.twitter.com/KKWLiMbVY8

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Μαρτίου 2019