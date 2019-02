Πιθανό να παίξει ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Κινγκς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από πρόβλημα στο γόνατο με αποτέλεσμα να μην παίξει κόντρα στους Μπουλς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να τεθεί κανονικά στη διάθεση του Μάικ Μπούντενχόλζερ σε αντίθεση με τους Τζορτζ Χιλ, Στέρλινγκ Μπράουν και Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο που παραμένουν εκτός δράσης.

Giannis Antetokounmpo officially upgraded to probable for tonight. George Hill (groin), Sterling Brown (right wrist) and Donte DiVincenzo (right heel) remain listed as out.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 27 Φεβρουαρίου 2019