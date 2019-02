Off ο Γιάννης με Μπουλς! (pic)

Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αποψινό ματς (03:00) με τους Μπουλς.

Ο ηγέτης των Μπακς έχει πόνους στο δεξί γόνατο και κρίθηκε πως θα ήταν καλύτερο να προφυλαχθεί από τον Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Mεγάλο πλήγμα για τα ελάφια, με τον Greek Freak να είναι φέτος το φαβορί για το βραβείο του MVP, μετρώντας 27.2 πόντους, 12.7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1.5 μπλοκ ανά ματς.

Just got the official thumbs down: Giannis Antetokounmpo is out tonight vs the Bulls.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 25 Φεβρουαρίου 2019