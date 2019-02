Σπουδαία σεζόν κάνει ο Μπάντι Χιλντ, βοηθώντας τους Κινγκς να παλεύουν για την είσοδο στα playoffs.

Ο παίκτης του Σακραμέντο... εκτέλεσε και τους Θάντερ με 34 πόντους, χαρίζοντας πολύτιμη νίκη στην ομάδα του.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

@buddyhield comes up big with 34 PTS in the @SacramentoKings victory vs. OKC! #SacramentoProud pic.twitter.com/EUACwK8aAs

— NBA (@NBA) 24 Φεβρουαρίου 2019