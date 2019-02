Εντυπωσιακός ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ κόντρα στους Θάντερ.

O ηγέτης των Τζαζ μέτρησε 38 πόντους και έκανε season-high. Όμως η ομάδα του δεν τα κατάφερε.

Δείτε την εμφάνιση του

@spidadmitchell puts up 38 PTS (ties season-high) for the @utahjazz in OKC! #TeamIsEverything pic.twitter.com/4uiq7iH342

— NBA (@NBA) 23 Φεβρουαρίου 2019