Απολαυστικό ήταν το All Star Game της Σάρλοτ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει όργια (πρώτος σκόρερ με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ), αλλά να μην καταφέρνει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη γιορτή των κορυφαίων. Η Team LeBron το γύρισε και επικράτησε με 178-164.

Ο Γιάννης άρχισε εξαιρετικά και έβαλε το πρώτο καλάθι του All Star Game, ενώ συνεργάστηκε άψογα με τον Πολ Τζορτζ για ένα φοβερό alley oop. Η Team Gianis έκανε φοβερό πρώτο δωδεκάλεπτο και προηγήθηκε με 53-37.

H oμάδα του Greek Freak συνέχισε να κάνει ότι θέλει στο παρκέ, με τον Έλληνα φόργουορντ να μας προσφέρει τη φάση της βραδιάς μετά την σκαστή του Κάρι. Ασύλληπτο κάρφωμα του Γιάνναρου. O Έλληνας φόργουορντ είχε 20 στο ημίχρονο, με τον Μίντλετον να προσθέτει 17. Στον αντίποδα ο Ντουράντ είχε 13.

Η Team LeBron σοβαρεύτηκε και επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης. Στα 2:22 για την τρίτη περίοδο ισοφάρισε ο Λίλαρντ για το 124-124. Τελικά η ομάδα του Βασιλιά έκλεισε την περίοδο στο 132-131, με τον Dame πρωταγωνιστή.

Στην τελευταία περίοδος η ομάδα του Βασιλιά... πάτησε γκάζι και τελικά έφτασε στη νίκη, η οποία είναι η 2η συνεχόμενη μετά την περσινή επικράτηση.

Για τους νικητές ο Ντουράντ είχε 31, ο Τόμπσον 20 και οι ΛεΜπρόν και Χάρντεν από 19. Για τους ηττημένους εκτός του Γιάννη, από 20 είχαν οι Τζορτζ και Μίντλετον.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-53, 82-95, 132-131, 178-164

D-WADE TO LEBRON OFF THE GLASS! #NBAAllStar pic.twitter.com/9Pkuwxhf4Y — NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 Φεβρουαρίου 2019

Giannis is out here showing why he's the Captain! He's up to 20 PTS at the half on TNT! #NBAAllStar pic.twitter.com/tmWc3EidFw — NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 Φεβρουαρίου 2019