Παρελθόν ο GM των Πέλικανς, λόγω... Ντέιβις (pics)

Μετά το αίτημα του «AD» για trade, την παραμονή αυτού στην ομάδα και τον πρόσφατο τραυματισμό του, η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη στο σύλλογο.

Το... μάρμαρο πλήρωσε ο τζένεραλ μάνατζερ, Ντελ Ντεμπς, ο οποίος αποτελεί πια παρελθόν από την ομάδα της Νέας Ορλεάνης, όπως γνωστοποίησε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN».

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, προκύπτει πως η ιδιοκτήτρια των Πέλικανς, Γκέιλ Γκίμπσον, θέλει τους συνεργάτες της να ψάξουν ενδελεχώς για τον αντικαταστάτη του Ντεμπς, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει τον έλεγχο των διαπραγματεύσεων για το trade του Άντονι Ντέιβις και να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας στο μέλλον.

Επίσης, το πλάνο της ομάδας είναι να συνεχίσει να... αποκρούει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ντέιβις, αν η πρότασή τους δεν έχει συμφέρον και για την ίδια, ειδικά από την στιγμή που ο 25χρονος ψηλός έχει ακόμα έναν γεμάτο χρόνο στο συμβόλαιό του.

New Orleans has parted ways with GM Dell Demps, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Φεβρουαρίου 2019

Organization is discussing internal candidates for interim GM job, including David Booth and Danny Ferry, sources tell ESPN. Pelicans planning to be aggressive in marketplace to hire a high-level basketball executive. https://t.co/qYfoc5wqSB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Φεβρουαρίου 2019

Ownership was livid with an injured Anthony Davis leaving arena during Thursday night’s game, sources say. Gayle Benson is telling associates she wants an overhaul of Pelicans and a search for a GM to take command of Davis trade talks and the reshaping of team’s future. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Φεβρουαρίου 2019

Ownership and senior management have been pleased with coach Alvin Gentry and his staff and believe players are largely responding in what’s been a tumultuous stretch, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Φεβρουαρίου 2019