Μαρκίφ Μόρις: Συμφώνησε και συνεχίζει στους Θάντερ!

Σύμφωνα με το ESPN ο Μαρκίφ Μόρις, που ήταν free agent, συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Οκλαχόμα και τους Θάντερ. Ο παίκτης είχε να διαλέξει μεταξύ Θάντερ, Λέικερς, Ρόκετς, Ράπτορς και κάποιους ακόμα και επέλεξε την ομάδα της Οκλαχόμα για να συνεχίσει.

Πρόσφατα ο παίκτης είχε γίνει ανταλλαγή από τους Ουίζαρντς στους Πέλικανς, αλλά δεν έμεινε εκεί. Ήταν τραυματίας από τις 26 Δεκεμβρίου και πλέον μπορεί να επανέλθει στην δράση και θα το κάνει με νέα φανέλα.

Ο Μόρις πηγαίνει στην νέα του ομάδα για να δώσει βάθος στον πάγκο της, ενώ φέτος μετρούσε 11.5 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 34 παιχνίδια.

The Thunder have added some extra heat.

Welcome to OKC Markieff Morris! pic.twitter.com/fqm8w9a5Ha

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 14 Φεβρουαρίου 2019