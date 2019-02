Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Δεν περνάει τίποτα απαρατήρητο στο ΝΒΑ και αυτό είναι γεγονός. Ο παίκτης των Κλίπερς, Μοντρέζ Χάρελ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 δολαρίων επειδή είχε λογομαχία με οπαδό και του απάντησε την ώρα του παιχνιδιού κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Montrezl Harrell has no time for the hecklers pic.twitter.com/VFCjZ88Vx8

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 12 Φεβρουαρίου 2019