Ασταμάτητος Αντετοκούνμπο: «Έπιασε» τον Σακίλ! (pic & vid)

Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς.

Ο Greek Freak είχε 29 πόντους (7/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/14 βολές), 17 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 μπλοκ σε άλλη μια φοβερή εμφάνιση.

Μάλιστα ο ηγέτης του Μιλγουόκι είχε για 12η φορά φέτος 25+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Σακίλ Ο'Νίλ.

Δεν του παραχώρησε τυχαία τα... δικαιώματα από το παρατσούκλι Superman ο «Shaq Attack».

Tonight is Giannis Antetokounmpo's 12th 25-Point, 15-Rebound, 5-Assist game this season, which ties Shaquille O'Neal for the most 25-Point, 15-Rebound, 5-Assist games in a single season since the NBA-ABA Merger. (1976-77)

h/t @EliasSports pic.twitter.com/XbKrdsBZ7s

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Φεβρουαρίου 2019