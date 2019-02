Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Απίστευτο βράδυ για το ΝΒΑ.

Μετά τα ρεκόρ των Ουέστμπρουκ και Τζορτζ, ήρθε ο Τζέιμς Χάρντεν να γράψει ιστορία.

Ο Μούσιας είχε 31 πόντους, 7 ασίστ και 8 ριμπάουντ και έτσι μέτρησε το 30ο σερί του ματς με 30+ πόντους. Οι Ρόκετς έτσι νίκησαν με 120-104 τους Μάβερικς του Ντόντσιτς που είχε 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Το Χιούστον ανέβηκε στο 33-23, ενώ το Ντάλας έπεσε στο 26-30.

Για τους νικητές ο Κρις Πολ είχε 17 πόντους με 11 ασίστ

James Harden recorded his 30th consecutive 30-point game.

Tonight was the 4th time that Harden scored 10 points in the last 3 minutes of regulation this season, the most in the NBA. pic.twitter.com/zd1IJWkczg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Φεβρουαρίου 2019