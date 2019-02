«Μπαμ» οι Μπακς με Μίροτιτς! (pic)

Δυναμώνουν οι Μπακς λίγο πριν το trade deadline.

Τα ελάφια πήραν τον Νίκολα Μίροτιτς (free agent το καλοκαίρι) και έδωσαν στους Πέλικανς τους Τζέισον Σμιθ και Στάνλεϊ Τζόνσον. O Tζόνσον δεν πρόλαβε να στεριώσει στο Μιλγουόκι μετά την ανταλλαγή από τους Πίστονς.

To deal αφορά και μελλοντικά picks δευτέρου γύρου, ενώ σε αυτό έχουν εμπλακεί και οι Πίστονς.

Φέτος ο Μίροτιτς κάνει εξαιρετική σεζόν με 16.7 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 36% τρίποντα. Επίσης έχει 55.1% δίποντα, 84.2% στις βολές και 1.1 ασίστ σε 28.9 λεπτά ανά παιχνίδι.

Πλέον τα... ελάφια θα έχουν το καλύτερο δίδυμο ψηλών τριποντέρ στο ΝΒΑ (αφού υπάρχει και ο Μπρουκ Λόπεζ).

Πανέξυπνη κίνηση από το Μιλγουόκι που δυναμώνει ενόψει playoffs!

