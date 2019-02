Αντετοκούνμπο: «Είμαι ο f@#&ing MVP»! (vids)

Ηταν... διαστημικός για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το παιχνίδι με τους Ουίζαρντς με 43 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ομως αυτό που ξεχώρισε ήταν το... statement σε μία από τις τελευταίες του φάσεις. Ο Γιάννης κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των Ουίζαρντς και ξέσπασε φωνάζοντας «Είμαι ο f...ng MVP»...

Δείτε το ξέσπασμα



Giannis Just Mouthed, “I’m the f***ing MVP” pic.twitter.com/wj0YZ5U2OJ

Giannis believes he is the MVP. pic.twitter.com/BVIBls1tgp

— The Render (@TheRenderNBA) 7 Φεβρουαρίου 2019