Γκομπέρ: «Όσο ο Γκριν δεν ποστάρει στο Snapchat, είμαστε ΟΚ»! (vid)

Ο Γάλλος σέντερ των Τζαζ έβαλε τα κλάματα ενώ μιλούσε για την απουσία του από το NBA All Star Game και ο Γκριν δεν έδειξε να συγκινείται ιδιαίτερα. Ίσα-ίσα, ο άσος των Ουόριορς έγινε... καυστικός στα social media, σχολιάζοντας σχετικά: «Να υποθέσω ότι πρέπει να κλάψω και εγώ. Όχι Σάρλοτ»;

O Γκομπέρ κλήθηκε να σχολιάσει την ειρωνεία του Γκριν κι εξήγησε: «Ο Ντρέιμοντ έκανε tweet; Τι έγραψε; Όσο δεν ποστάρει κάτι στο Snapchat, είμαστε ΟΚ»! O παίκτης της Γιούτα αναφέρθηκε στο παλαιότερο περιστατικό με τον Γκριν ο οποίος υπέπεσε σε... ροζ turnover στο κινητό του κι η φωτογραφία με το πέος του έκανε το γύρο του κόσμου μέσω Snapchat κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο.

Rudy Gobert: "Draymond, did he tweet? What did he tweet? As long as he doesn't post anything on Snapchat, we're good." pic.twitter.com/I6Q8En4LxF

